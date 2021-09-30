В Москве отец старшеклассницы открыл стрельбу из травмата возле школы
Девочку-подростка прижали к забору четыре парня, а отец вступился за дочь. Парни стали избивать мужчину, после чего он и достал пистолет
В Москве на Палехской улице произошла стрельба возле школы. Огонь из травматического пистолета открыл отец одной из учениц.
Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина пришел в школу с целью разобраться с обидчиками своей дочери. Между ними завязалась драка, после чего отец школьницы достал травмат и открыл стрельбу. Мужчину задержали сотрудники полиции.
Агентство ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщил, что ученица 10-го класса пожаловалась отцу на молодых людей, которые к ней пристают, а тот пришел в школу с ними разобраться.
Telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на очевидца инцидента сообщает, что девочку-подростка прижали к забору четыре парня, а отец вступился за дочь. Парни стали избивать мужчину, после чего он и достал пистолет.