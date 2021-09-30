СКР не подозревает в убийстве трех студенток молодого человека одной из них
Ранее ряд телеграм-каналов распространили информацию о причастности к тройному убийству Анвара и его брата Ильнара. В Следственном комитете на это заявили, что у молодых людей имеется алиби
Следственный комитет по Оренбургской области сообщил об отсутствии подозреваемых в убийстве трех студенток медицинского колледжа, сообщает Znak.com.
В СК также опровергли информацию о том, что в убийстве девушек подозревается молодой человек одной из них по имени Анвар. Ранее ряд телеграм-каналов распространили информацию о причастности к тройному убийству Анвара и его брата Ильнара. В Следственном комитете на это заявили, что у молодых людей имеется алиби.
В свою очередь издание News.ru сообщает, что братья Анвар и Ильнар сами пришли в полицию, когда узнали из соцсетей и СМИ, что их подозревают в расправе над тремя студентками.
Молодые люди сейчас находятся в столице Башкирии, не скрываются и открыты для контакта с правоохранительными органами. Кроме того, они предоставили чеки из магазинов, в которых они находились в момент совершения преступления.
Напомним, что утром 30 сентября после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома в городе Гае были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Тело еще одной девушки было найдено во дворе дома. Погибшие были подругами и студентками медицинского колледжа. Вместе они снимали квартиру. В колледже их охарактеризовали положительно.