30 сентября 2021, 15:35
Журналиста Романа Доброхотова обвинили в «скрытном и пешем» пересечении границы с Украиной
Центр общественных связей ФСБ России раскрыл подробности уголовного дела, возбужденного в отношении шеф-редактора The Insider (издание включено в реестр инагентов) Романа Доброхотова
Фото: tks.ru
Центр общественных связей ФСБ России раскрыл подробности уголовного дела, возбужденного в отношении шеф-редактора The Insider (издание включено в реестр инагентов) Романа Доброхотова.
В ведомстве сообщили агентству ТАСС, что журналист обвиняется в незаконном пересечении Российско-украинской границы.
Согласно материалам дела, Роман Доброхотов в ночь на 1 августа прибыл в приграничный с Украиной населенный пункт Колещатовка Воронежской области, а затем «скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска».
В рамках данного дела силовики утром 30 сентября провели обыски по месту жительства родителей Романа Доброхотова. Его супругу и отца доставили на допрос.