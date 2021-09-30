Краснодарские силовики выявили хищение 2,3 га земли Сочинского национального парка
Министерство внутренних дел РФ на основании результатов прокурорской проверки возбудило уголовное дело по факту хищения 2,3 га земли Сочинского национального парка
Министерство внутренних дел РФ на основании результатов прокурорской проверки возбудило уголовное дело по факту хищения 2,3 га земли Сочинского национального парка. Дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Прокуратура Краснодарского края проводила проверку соблюдения лесного и земельного законодательства по обращению Русского географического общества. В ходе проверки выяснилось, что после изменения границ Сочинского национального парка значительная территория утратила статус особо охраняемой, но осталась в федеральной собственности.
Согласно материалам следствия, злоумышленники изготовили подложные документы более чем на 3,5 тыс. земельных участков, после чего они были проданы новым владельцам. Часть земли, которая представляет особую природоохранную ценность, ушла под застройку.
В настоящее время на спорные участки наложен арест с целью предотвращения уничтожения векового леса.