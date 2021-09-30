30 сентября 2021, 14:50
Главу концерна «Тракторные заводы» задержали по подозрению в крупной растрате
Сотрудники правоохранительных органов задержали основателя и главу концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина по подозрению крупной растрате. Следствие уже направило в суд ходатайство о его аресте
Фото: petrsu.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали основателя и главу концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина по подозрению крупной растрате. Следствие уже направило в суд ходатайство о его аресте.
Михаил Болотин проходит по делу, возбужденному по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».
Агентство ТАСС сообщает, что дело главы «Тракторных заводов» ведут сотрудники ФСБ России. Пока он находится в статусе подозреваемого.
По данным СМИ, некоторое время назад г-н Болотин руководил оборонным предприятием «Курганмашзавод» (КМЗ), который входит в государственную корпорацию «Ростех».