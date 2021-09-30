Подозреваемая в хищении 50 млн рублей вице-президент Сбербанка скрылась от следствия
Вице-президент Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова не явилась на допрос по делу о хищении 50 млн рублей из бюджета и скрылась от следствия
Вице-президент Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова не явилась на допрос по делу о хищении 50 млн рублей из бюджета и скрылась от следствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в следственных органах.
По данным агентства, Марину Ракову вызвали на повторный допрос 29 сентября, однако она не явилась в Следственный комитет. Силовики так и не смогли выйти с ней на связь. «Перестала общаться с родственниками. На работу также не явилась», — сообщил источник.
Марина Ракова проходил по уголовному делу, возбужденному по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ее подозревают в хищении 50 млн рублей, выделенных на проект «Учитель будущего».
В 2019 году Марина Ракова занимала пост заместителя главы Минпросвещения РФ, а в марте 2020 года перешла на работу в Сбербанк.