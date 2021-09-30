30 сентября 2021, 13:42
Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году лишения свободы
Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к одному году лишения свободы. Его признали виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году
Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к одному году лишения свободы. Его признали виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году, сообщает BFM TV.
При этом в тюрьму бывшего президента отправлять не будут. Г-ну Саркози разрешили отбывать срок дома, но с электронным браслетом.
По версии следствия, в 2007 году Николя Саркози на встрече с наследницей французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур получил от нее 150 тысяч евро наличными, которые направил на финансирование своей предвыборной кампании.
Согласно французским законам, кандидатам в президенты запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.