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30 сентября 2021, 13:42

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году лишения свободы

Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к одному году лишения свободы. Его признали виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году лишения свободы

Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к одному году лишения свободы. Его признали виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году, сообщает BFM TV.

При этом в тюрьму бывшего президента отправлять не будут. Г-ну Саркози разрешили отбывать срок дома, но с электронным браслетом.

По версии следствия, в 2007 году Николя Саркози на встрече с наследницей французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур получил от нее 150 тысяч евро наличными, которые направил на финансирование своей предвыборной кампании.

Согласно французским законам, кандидатам в президенты запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.

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