30 сентября 2021, 13:32
В России зафиксирован очередной рекорд по числу умерших от COVID-19
В России третьи сутки подряд растет смертность от коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на утро 30 сентября, за минувшие сутки скончались 867 ковидных пациентов
Фото: grandnews.ru
В России третьи сутки подряд растет смертность от коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на утро 30 сентября, за минувшие сутки скончались 867 ковидных пациентов.
Это максимальный показатель с начала пандемии коронавируса. До этого рекордная смертность от коронавируса была зафиксирована 28 сентября (852 умерших) и 29 сентября (857 умерших).
Всего с начала пандемии в России, по данным федерального штаба, умерли 207 255 человек с подтвержденным COVID-19.