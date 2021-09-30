В Астрахани на пенсионера завели дело об экстремистской символике из-за пикета с плакатом об «Умном голосовании»
Полиция в Астрахани составила на 72-летнего местного жителя Сергея Щербакова административный протокол об изготовлении экстремистской символики с целью пропаганды
Полиция в Астрахани составила на 72-летнего местного жителя Сергея Щербакова административный протокол об изготовлении экстремистской символики с целью пропаганды (часть 2 статьи 20.3 КоАП). Информацию об этом обнаружил телегам-канал Можем объяснить в картотеке суда.
3 сентября Щербаков вышел с плакатом «Умное голосование, вместе против Единой России!» к зданию администрации главы региона. Пикет сорвали сотрудники полиции, которые изъяли плакат. На активиста составили протокол, однако суд вернул материалы дела, поскольку силовики не указали, что является предметом экстремистской символики.
Сергея Щербакова в регионе называют «человеком-плакатом». Он регулярно проводит пикеты и акции в поддержку оппозиционеров, политических заключенных и независимых политиков. В этом году он участвовал как самовыдвиженец в выборах Госдуму, но проиграл единороссу