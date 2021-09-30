30 сентября 2021, 12:59
Основателя издания The Insider Романа Доброхотова объявили в розыск
Адвокат журналиста Юлия Кузнецова рассказала телеканалу «Дождь» (признан инагентом), что в отношении ее подзащитного возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы
Фото: m.gordonua.com
Правоохранительные органы объявили в розыск основателя издания The Insider (включено в реестр инагентов) Романа Доброхотова.
Адвокат журналиста Юлия Кузнецова рассказала телеканалу «Дождь» (признан инагентом), что в отношении ее подзащитного возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. По версии следствия, в период с 30 июля по 1 августа журналист якобы незаконно пересек границу в районе Воронежской области.
Утром 30 сентября стало известно, что силовики пришли с обыском к родителям Романа Доброхотова, после чего его мать перестала выходить на связь. Позже журналист написал в Twitter, что следственные действия проводились в рамках дела о незаконном пересечении государственной границы.