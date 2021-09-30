Кемеровский суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»
Сегодня суд оглашает приговор восьмерым фигурантам дела о крупном пожаре в ТРЦ, среди которых должностные лица торгового центра и компании, занимавшейся вопросами пожарной безопасности, а также охранник и пожарные
Ленинский райсуд Кемерово признал виновными руководителей торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в гибели людей во время пожара.
Сегодня суд оглашает приговор восьмерым фигурантам дела о крупном пожаре в ТРЦ, среди которых должностные лица торгового центра и компании, занимавшейся вопросами пожарной безопасности, а также охранник и пожарные.
Суд признал руководителей торгового центра виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей. Сотрудников МЧС, которые тушили пожар, суд признал виновными в халатности.
Сроки подсудимым будут оглашены позже. Обвинение запросило для обвиняемых сроки от 5 до 14,5 лет лишения свободы.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате происшествия погибли 60 человек, из них 37 — дети. 79 человек признаны пострадавшими. В ходе расследования было установлено, что в здании торгового центра не работала противопожарная сигнализация, а эвакуационные выходы были закрыты.