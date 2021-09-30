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30 сентября 2021, 11:52

Силовики пришли с обысками к родителям журналиста Романа Доброхотова

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к родителям шеф-редактора издания The Insider (включено в реестр иностранных агентов) Романа Доброхотова

Силовики пришли с обысками к родителям журналиста Романа Доброхотова
Фото: rtvi.com

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к родителям шеф-редактора издания The Insider (включено в реестр иностранных агентов) Романа Доброхотова. Мать журналиста после визита силовиков перестала выходить на связь.

Женщина перестала отвечать на звонки после того, как сообщила о следственных действиях в своей квартире в правозащитный проект «ОВД-Инфо» (признан инагентом). По месту жительства Доброхотовых выехала адвокат проекта Юлия Кузнецова.

Ранее силовики проводили обыск у самого Романа Доброхотова в рамках дела о клевете в адрес иностранного журналиста Максимилиана Бернардуса Вилема Ван дер Верффа. Редактор The Insider проходит по данному делу как свидетель.

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