30 сентября 2021, 11:52
Силовики пришли с обысками к родителям журналиста Романа Доброхотова
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к родителям шеф-редактора издания The Insider (включено в реестр иностранных агентов) Романа Доброхотова
Фото: rtvi.com
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к родителям шеф-редактора издания The Insider (включено в реестр иностранных агентов) Романа Доброхотова. Мать журналиста после визита силовиков перестала выходить на связь.
Женщина перестала отвечать на звонки после того, как сообщила о следственных действиях в своей квартире в правозащитный проект «ОВД-Инфо» (признан инагентом). По месту жительства Доброхотовых выехала адвокат проекта Юлия Кузнецова.
Ранее силовики проводили обыск у самого Романа Доброхотова в рамках дела о клевете в адрес иностранного журналиста Максимилиана Бернардуса Вилема Ван дер Верффа. Редактор The Insider проходит по данному делу как свидетель.