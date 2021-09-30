В Москве все пациенты с признаками ОРВИ будут сдавать тесты на антиген к COVID-19
Вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что у антиген-тестов высокая чувствительность, а их результаты на 85% совпадают с результатами ПЦР-теста
Фото: harrowphotos.com
В Москве с 1 октября все пациенты с симптомами ОРВИ будут в обязательном порядке сдавать не только ПЦР-тест, но и тест на антиген к коронавирусу. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в столице.
Вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что у антиген-тестов высокая чувствительность, а их результаты на 85% совпадают с результатами ПЦР-теста.
По словам чиновницы, в условиях очередного подъема заболеваемости коронавирусом власти решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами, сообщает «Интерфакс».
Тесты на антиген к коронавирусу также будут брать у родственников, проживающих вместе с заразившимся коронавирусом гражданином.