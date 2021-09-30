30 сентября 2021, 10:59
В ФСБ сообщили о предотвращении теракта по Владивостоке
Центр общественных связей ФБС России сообщили о предотвращении теракта во Владивостоке. Подозреваемым по делу проходит 21-летний лидер неонацистской группировки «Правые Приморья»
Центр общественных связей ФБС России сообщили о предотвращении теракта во Владивостоке. Подозреваемым по делу проходит 21-летний лидер неонацистской группировки «Правые Приморья».
По версии спецслужб, мужчина изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал использовать с целью «воздействия на решения органов государственной власти в сфере миграционной политики».
Напомним, что несколько дней назад силовики задержали в Уфе пятерых неонацистов, которые готовили атаки на объекты правоохранительных органов. Лидером группировки был 19-летний юноша. Остальным членам банды от 17 до 20 лет.