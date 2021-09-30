В Оренбургской области в сгоревшей квартире нашли тела трех убитых студентов
В городе Гай Оренбургской области на месте пожара в квартире жилого дома обнаружили тела двух девушек. Тело еще одной девушки нашли во дворе дома. У всех трех погибших имеются признаки насильственной смерти
В городе Гай Оренбургской области на месте пожара в квартире жилого дома обнаружили тела двух девушек. Тело еще одной девушки нашли во дворе дома. У всех трех погибших имеются признаки насильственной смерти.
Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
В СКР сообщили агентству ТАСС, что погибшим студенткам было 17, 18 и 19 лет. Вместе они снимали квартиру. Двушки приехали из Башкирии учиться в гайском филиале Орского медицинского колледжа.
На телах погибших были обнаружены колото-резаные раны, орудие убийства найдено на месте преступления, сообщает «Лента.ру».
В свою очередь телеграм-канал 112 называет имя подозреваемого в убийстве трех студенток. Это 18-летний Анвар С., который встречался с погибшей 17-летней Айгиз У. Согласно предварительным данным следствия, молодой человек убил свою девушку и ее подруг, а затем устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления. Молодого человека объявили в розыск.