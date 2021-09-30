Минпромторг и МЭР предложили повысить пошлины на вино и косметику из ЕС
Минэкономразвития и Минпромторг подготовили предложения по повышению пошлин на некоторые товары, которые импортируются в Россию из стран Евросоюза
Минэкономразвития и Минпромторг подготовили предложения по повышению пошлин на некоторые товары, которые импортируются в Россию из стран Евросоюза.
Повысить пошлины ведомства предлагают на вино, пиво, парфюмерию, декоративную косметику, сельскохозяйственное оборудование, холодильники, обувь и другие товары, пишут «Ведомости».
На сколько будут повышены пошлины на европейские товары, пока не сообщается. При этом источник издания в ведомствам отмечает, что «ставки могут оказаться вплоть до запретительных». Такой шаг может стать ответом на введенные в 2018 году и продленные в июне ограничения ЕС на импорт стали.
Между тем, цены на вино и пиво в России уже резко выросли. Например, пиво в рознице в июне 2021 года стоил на 9% дороже, чем в июне 2020 года.