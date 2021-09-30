Роскомнадзор пригрозил Facebook миллиардным штрафом за неудаление контента
Роскомнадзор предупредил социальную сеть Facebook о крупном штрафе, размер которого составит десятую часть его выручки в России. Речь может идти о штрафе в размере миллиарда рублей
Роскомнадзор предупредил социальную сеть Facebook о крупном штрафе, размер которого составит десятую часть его выручки в России. Речь может идти о штрафе в размере миллиарда рублей.
Соответствующий протокол РКН планирует составить в отношении Facebook по факту повторного неудаления запрещенной в России информации, пишут «Ведомости».
Точный размер штрафа определит суд, а его размер может составить «от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании». С учетом примерной выручки Facebook в России (официально компания раскрывает только размер общей выручки) 8–12 млрд рублей штраф может составить 0,4–0,6 млрд рублей, если суд применит ставку в размере 1/20 оборота в России, или до 0,8–1,2 млрд рублей при максимально возможной ставке, сообщает РБК.
В РКН заявили, что на сегодняшний день американская соцсеть не удалила более 2 тысяч противоправных материалов, «в том числе содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, экстремистский контент».
С начала 2021 года в отношении Facebook было составлено 19 протоколов, а суд назначил компании штрафов на 70 млн рублей.