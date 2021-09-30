Представитель РКН предложил объявить экстремистскими движения чайлд-фри, ЛГБТ и феминизм
Председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов предложил признать ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлд-фри экстремистскими движениями
Председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов предложил признать ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлд-фри экстремистскими движениями.
В ходе своего выступления на заседании Родительской палаты Андрей Цыганов заявил, что «всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фурри [движение поклонников образов антропоморфных животных с чертами человека], чайлд-фри — их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией». По мнению чиновника, это «развяжет руки Роскомнадзору» в борьбе с такими «вредными» движениями.
Запрет на чайлд-фри, радикальный феминизм, секс-меньшинства и т.д. защитит детей и подростков от влияния контента в интернете, который может разрушить их психику, сообщает ТАСС.