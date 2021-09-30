Счетная палата предложила ежегодно выплачивать семьям с детьми по 20 тысяч рублей на подготовку к школе
Счетная палата предложила ежегодно выплачивать российским семьям по 20 тысяч рублей на подготовку детей к новому учебному году из средств материнского капитала
Счетная палата предложила ежегодно выплачивать российским семьям по 20 тысяч рублей на подготовку детей к новому учебному году из средств материнского капитала.
В заявлении СП говорится, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина единовременная выплата семьям с детьми на подготовку к школе предусмотрена только в текущем году.
Аудиторы же считают, что «школьные» пособия можно было бы выплачивать ежегодно накануне 1 сентября.
Расходы федерального бюджета на такие выплаты, по предварительной оценке, составят около 60 млрд рублей в год, сообщает РИА Новости.
Согласно статистике Счетной палаты, по данным на 2021 год расходы на подготовку ребенка к школе составляют 19,3 тысячи рублей на мальчика и 23,8 тысячи рублей на девочку.