30 сентября 2021, 04:56
Зимние олимпийские игры в Пекине пройдут без иностранных болельщиков
Билеты на олимпийские соревнования могут купить только жители материкового Китая, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с COVID-19. Какие именно требования имеются ввиду, не уточняется
Фото: Getty Images
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о недопуске на зимние Игры в Пекине 2022 года иностранных болельщиков.
Билеты на олимпийские соревнования могут купить только жители материкового Китая, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с COVID-19. Какие именно требования имеются ввиду, не уточняется.
В МОК также сообщили, что на Игры-2022 будут допущены как вакцинированные, так и не вакцинированные спортсмены. Однако непривитые атлеты должны будут провести на карантине 21 день. Кроме того, всем спортсменам и тренерам ежедневно будут делать тесты на коронавирус.