30 сентября 2021, 03:29
Жители Тобольска сообщили о пожаре на заводе СИБУРа. В компании это опровергли
В Тобольске произошел пожар на заводе холдинга СИБУР. Об этом сообщили местные жители. По словам граждан, огонь был виден из разных концов города
Фото: informupack.ru
В Тобольске произошел пожар на заводе холдинга СИБУР. Об этом сообщили местные жители. По словам граждан, огонь был виден из разных концов города.
Портал 72.ru сообщает, что производство на заводе было приостановлено.
Руководство завода СИБУР опровергло данные о пожаре. Там заявили, что на нефтехимических производствах регулярно проводятся ремонтные воздействия, во время которых оборудование частично останавливается, а затем запускается вновь. Эти процедуры могут сопровождаться эпизодическим интенсивным горением на факеле. Явление это временное и контролируемое, добавили на заводе.
В пресс-службе СИБУРа также заверили, что воздействие на окружающую среду в результате контролируемого горения факела не превышает разрешенных нормативов.