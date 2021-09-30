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30 сентября 2021, 02:40

Основателя Group-IB подозревают в передаче секретных данных иностранным спецслужбам

Основатель компании Group-IB Илья Сачков, которого накануне арестовали по обвинению в государственной измене, мог передавать иностранным спецслужбам данные в сфере кибербезопасности

Основателя Group-IB подозревают в передаче секретных данных иностранным спецслужбам
Фото: twitter.com/bisjournal

Основатель компании Group-IB Илья Сачков, которого накануне арестовали по обвинению в государственной измене, мог передавать иностранным спецслужбам данные в сфере кибербезопасности.

Источник агентства ТАСС сообщил, что Илью Сачкова подозревают в передаче иностранным спецслужбам данных в области кибербезопасности, которые являются государственной тайной. Откуда у бизнесмена был доступ к секретным  сведениям, не уточняется.

Под арестом основатель Group-IB будет находиться в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке. Позже его должны перевести в «Лефортово».

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