30 сентября 2021, 02:40
Основателя Group-IB подозревают в передаче секретных данных иностранным спецслужбам
Основатель компании Group-IB Илья Сачков, которого накануне арестовали по обвинению в государственной измене, мог передавать иностранным спецслужбам данные в сфере кибербезопасности
Фото: twitter.com/bisjournal
Основатель компании Group-IB Илья Сачков, которого накануне арестовали по обвинению в государственной измене, мог передавать иностранным спецслужбам данные в сфере кибербезопасности.
Источник агентства ТАСС сообщил, что Илью Сачкова подозревают в передаче иностранным спецслужбам данных в области кибербезопасности, которые являются государственной тайной. Откуда у бизнесмена был доступ к секретным сведениям, не уточняется.
Под арестом основатель Group-IB будет находиться в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке. Позже его должны перевести в «Лефортово».