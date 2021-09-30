Арестованный экс-сенатор Рауф Арашуков объявил голодовку в СИЗО
Адвокат экс-сенатора сообщил, что акция протеста связана с отказом администрации изолятора предоставлять обвиняемому свидания и звонки родственникам. При этом, отметил защитник, разрешение на звонки и свидания у Арашукова есть
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, который обвиняется в заказных убийствах, объявил голодовку в СИЗО «Лефортово», сообщает «КоммерсантЪ».
Адвокат экс-сенатора сообщил, что акция протеста связана с отказом администрации изолятора предоставлять обвиняемому свидания и звонки родственникам. При этом, отметил защитник, разрешение на звонки и свидания у Арашукова есть.
Голодовку бывший парламентарий объявил еще в понедельник, 27 сентября. Рауф Арашуков уверен, что администрация СИЗО пытается оказать на него влияние методом отказа ему в свиданиях с близкими.
Напомним, что Рауль Арашуков обвиняется в участии в преступном сообществе и организации двух убийств. Его отец Рауль Арашуков, который был арестован вместе с сыном, обвиняется в организации преступного сообщества и растрате в особо крупном размере.