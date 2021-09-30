30 сентября 2021, 01:39
Уровень инфляции в России в сентябре 2021 года достиг пятилетнего максимума
По данным Минэкономразвития, по итогам текущего месяца потребительские цены в годовой выражении выросли на 7,26%. Данный показатель является рекордным с 2016 года
Фото: shoppingpl.com
В России инфляция в сентябре 2021 года достигла максимума за последние пять лет.
По данным Минэкономразвития, по итогам текущего месяца потребительские цены в годовой выражении выросли на 7,26%. Данный показатель является рекордным с 2016 года.
По сравнению с концом августа годовая инфляция к 27 сентября ускорилась с 6,7% до 7,26%. С начала сентября инфляция составила 0,49%, с начала года — 5,20%. При этом годовая инфляция за 2021 год уже превысила показатель всего 2020 года, который составил 4,9%.
Потребительские цены, согласно данным МЭР, выросли на 0,29%.