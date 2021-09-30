Бизнес-партнеры подруги министра Лаврова оказались связаны с Солнцевской ОПГ
Бизнес-партнеры близкой подруги глава Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова сотрудничают с представителями Солнцевской ОПГ
Бизнес-партнеры близкой подруги глава Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова сотрудничают с представителями Солнцевской ОПГ. Об этом сообщается в новом расследовании «Важных историй» (издание включено в реестр инагентов).
Журналисты издания выяснили, что с 2007 года Светлана Полякова была совладелицей московских компаний «Стандарт Аква» и «Консул», занимающихся кейтерингом и ресторанным бизнесом. Обе структуры зарегистрированы в одном здании с Дипломатической Академией МИД России.
Партнерами г-жи Поляковой в этих фирмах были Хамит Зинуров и Игорь Мальцев, которые в свою очередь являются акционерами чешской торговой компании Zlaty Standart. Трое из семи владельцев компании – Михаил Кудин, Сергей Столяров и Петр Горбатых (в этом году его доля перешла к родственнице) - по данным «Новой газеты», являются членами широко известной Солнцевской ОПГ.
Напомним, что Светлану Полякову называют близкой подругой главы МИД РФ Сергея Лаврова. По данным «Важный историй», она владеет активами общей стоимостью более миллиарда рублей. Женщину также называют очень влиятельной фигурой во внешнеполитическом ведомстве.
В собственности «подруги Лаврова» имеются квартира площадью почти 260 кв.м в элитном московском ЖК «Пречистенка 13», апартаменты в элитном доме в Сочи и дом в Подмосковье. Дочь Поляковой Полина училась в Imperial College Business School в Лондоне, а сейчас владеет несколькими британскими фирмами. Одна из этих компаний арендовала на 999 лет квартиру в Лондоне.