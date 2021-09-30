Глава ЦИК заявила о конфликте интересов при избрании вице-губернатора Петербурга депутатом ЗакСа
Элла Памфилова заявила о конфликте интересов, возникшем на выборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга у бывшего вице-губернатора города Александра Бельского
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о конфликте интересов, возникшем на выборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга у бывшего вице-губернатора города Александра Бельского. Последний не только избрался депутатом, но и стал спикером парламента северной столицы.
Элла Памфилова заявила, что не будет поздравлять Александра Бельского с победой и назначением на должность спикера Закса.
«Это человек, который подменял горизбирком, который фактически занимался своим избранием. Надеюсь, что Генеральная прокуратура разберется с этим», — заявила глава ЦИК, слова которой приводит «Медуза» (издание включено в реестр инагентов).
Памфилова также заявила, что на Петербург по итогам прошедших в сентябре выборов пришлось больше половины всех поступивших в ЦИК жалоб. Глава комиссии отметила, что документы по этим нарушениям переданы в Генпрокуратуру и Следственный комитет.
«Александр Дмитриевич Беглов (губернатор Петербурга), конечно, может праздновать победу, но я уверена, что это — пиррова победа! И когда-нибудь она обернется для него своей самой неприличной стороной», - добавила Элла Памфилова.