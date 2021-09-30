Вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигуранткой дела о хищении бюджетных средств
Вице-президент Сбербанка и бывшая заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по факту хищения 50 млн рублей
Вице-президент Сбербанка (банк с государственным участием) и бывшая заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по факту хищения 50 млн рублей.
РИА Новости сообщает, что оперативники в рамках возбужденного дела провели обыски по месту работы и жительства Марины Раковой.
По данным следствия, Ракова, занимая должность замглавы Минпросвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Экспертиза обнаружила в этих госконтрактах признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям».
В настоящее время также проводится проверка госконтрактов общей стоимостью 150 млн рублей с российско-британской школой «Московская высшая школа социальных и экономических наук», которые заключались при участии вице-президента Сбербанка.
В Следственном комитете считают, что отчеты фальсифицировались, а сама суть программы «Учитель будущего» оказалась вообще не применима к российским реалиям.
В Сбербанке по поводу претензий правоохранителей к Марине Раковой заявили, что они не имеют отношения к деятельности банка.