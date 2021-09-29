29 сентября 2021, 19:04
Минюст включил в реестр инагентов «Медиазону», «ОВД-Инфо» и Петра Верзилова
Министерство юстиции расширило список иностранных агентов. 29 сентября в него были внесены правозащитный проект «ОВД-Инфо», «Медиазона», ее издатель Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов,
Фото: Дождь
Министерство юстиции расширило список иностранных агентов. 29 сентября в него были внесены правозащитный проект «ОВД-Инфо», «Медиазона», ее издатель Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов, а также еще около 20 человек.
В реестр физлиц-инагентов среди прочих были включены Артем Важенков, Александр Грезев и Инна Карезина из движения «Голос» (признано иноагентом).
Кроме того, в список СМИ-иноагентов Минюст включил ООО «ЗП» (учредитель «Медиазоны») и правозащитный проект «Зона права».