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Экономика
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29 сентября 2021, 17:35

«Аэрофлот» оставил жителей Дальнего Востока без дешевых билетов по программе субсидированных перевозок

По программе субсидированных перевозок, которая действует в рамках постановления правительства, дальневосточники имеют право на льготы при покупке авиабилетов

«Аэрофлот» оставил жителей Дальнего Востока без дешевых билетов по программе субсидированных перевозок

В конце августа «Аэрофлот» снизил цену на билеты для жителей ДФО на 25%. По программе субсидированных перевозок, которая действует в рамках постановления правительства, дальневосточники имеют право на льготы при покупке авиабилетов. Однако внезапно тариф, который должен был быть доступен до 30 ноября, пропал в приложении «Аэрофлота», на сайте и в кассах, сообщает издание Readovka.

«Аэрофлот» уже не впервые останавливает продажу субсидированных билетов, объясняя это тем, что исчерпал лимит финансирования. В ситуацию вмешивался даже Мишустин, после чего правительство вдруг нашло дополнительные деньги. Но и их в итоге не хватило.

В начале сентября на ВЭФ Путин поднимал вопрос о субсидировании билетов для дальневосточников. Всего на программу льготных авиаперевозок в этом году было выделено более 10 млрд рублей.

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