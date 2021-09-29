«Аэрофлот» оставил жителей Дальнего Востока без дешевых билетов по программе субсидированных перевозок
По программе субсидированных перевозок, которая действует в рамках постановления правительства, дальневосточники имеют право на льготы при покупке авиабилетов
В конце августа «Аэрофлот» снизил цену на билеты для жителей ДФО на 25%. По программе субсидированных перевозок, которая действует в рамках постановления правительства, дальневосточники имеют право на льготы при покупке авиабилетов. Однако внезапно тариф, который должен был быть доступен до 30 ноября, пропал в приложении «Аэрофлота», на сайте и в кассах, сообщает издание Readovka.
«Аэрофлот» уже не впервые останавливает продажу субсидированных билетов, объясняя это тем, что исчерпал лимит финансирования. В ситуацию вмешивался даже Мишустин, после чего правительство вдруг нашло дополнительные деньги. Но и их в итоге не хватило.
В начале сентября на ВЭФ Путин поднимал вопрос о субсидировании билетов для дальневосточников. Всего на программу льготных авиаперевозок в этом году было выделено более 10 млрд рублей.