Российских спортсменов обяжут платить компенсации спортшколам при переходе в иностранный клуб
Российское правительство подготовило законопроект, который обязывает молодых спортсменов выплачивать материальную компенсацию спортивным школам за переход в иностранные клубы
Российское правительство подготовило законопроект, который обязывает молодых спортсменов выплачивать материальную компенсацию спортивным школам за переход в иностранные клубы.
Согласно проекту закона, спортсмены младше 23 лет должны будут выплачивать компенсацию подготовившей его школе или организации, если они захотят участвовать в международных соревнованиях от какого-либо иностранного клуба или другой спортивной организации.
Размер и порядок выплат будет устанавливать Министерство спорта.
Исключение составят атлеты, которые никогда не получали предложений от отечественных клубов, а заграничные клубы стали их единственной возможностью соревноваться.
В кабмине в качестве обоснования принятия данного законопроекта привели в пример ситуацию в хоккее, когда иностранные клубы приглашают к себе российских спортсменов, избегая «трансферных» выплат. При этом в подготовку спортсмена вкладывались только российские школы.