ЕСПЧ признал фальсификацию итогов голосования на выборах 2011 года
Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу воронежского отделения партии «Яблоко» на фальсификацию итогов выборов в Госдуму 2011 года. Аналогичные иски к российским властям подали два коммуниста Василий Тимошенко и Вячеслав Крапивкин
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу воронежского отделения партии «Яблоко» на фальсификацию итогов выборов в Госдуму 2011 года.
Аналогичные иски к российским властям подали два коммуниста Василий Тимошенко и Вячеслав Крапивкин, которым суд назначил компенсации в размере 5 тысяч евро каждому. При этом Крапивкин до решения ЕСПЧ не дожил.
Ныне пенсионер Василий Тимошенко в 2011 году входит в состав наблюдательной комиссии. В ЕСПЧ он обратился с целью добиться справедливости.
Тимошенко также рассказал, что на выборах в сентябре 2021 года в его избирательных округах победу одержала КПРФ, потому что «хорошо работали наблюдатели, сложно было что-то подтасовать», пишет Znak.com.
Отметим, что российские суды, рассматривавшие дело о фальсификации выборов 2011 года, отклонили жалобы истцов, поскольку предъявленные ими документы «не могли использоваться в качестве доказательства».