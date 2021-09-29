Сотрудников ВОЗ обвинили в сексуальном насилии над женщинами в Конго
Сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других гуманитарных организаций обвинили в сексуальном насилии над женщинами и девушками во время борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Конго
Сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других гуманитарных организаций обвинили в сексуальном насилии над женщинами и девушками во время борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго в 2018-2020 годах.
Согласно докладу независимой комиссии ВОЗ, который приводит ВВС, о сексуальном насилии со стороны сотрудников гуманитарных организаций сообщили более 50 женщин. Пострадавшие рассказали, что их заставляли заниматься сексом, чтобы сохранить работу, получить зарплату или более оплачиваемую должность. Еще 29 женщин сообщили, что забеременели в результате насилия, некоторые из них сделали аборт.
Из 83 обвиняемых сотрудников гуманитарных организаций как минимум 21 работал в ВОЗ. В сексуальном насилии подозреваются как местные так и иностранные сотрудники.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в связи со скандалом извинился пред жертвами насилия. Он также признался, что ему было «мучительно» читать доклад независимой комиссии.