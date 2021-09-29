В Москве ввели стимулирующие выплаты для медиков за каждого привитого
В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, за одного привитого от коронавируса в возрасте от 18 до 60 лет врачам полагается по 200 рублей, старше 60 лет — 400 рублей
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В Москве врачи будут получать стимулирующие выплаты за привлечение к вакцинации граждан сверх установленных норм.
В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, за одного привитого от коронавируса в возрасте от 18 до 60 лет врачам полагается по 200 рублей, старше 60 лет — 400 рублей.
Чиновники считают, что премии врачам помогут ускорить темпы вакцинации в столице.
В мэрии также сообщили, что на сегодняшний день первый компонент вакцины против COVID-19 получили 5 миллионов жителей столицы.
Выплаты за каждого привитого ранее были введены в Белгородской области. В это регионе медики получают 299 рублей за каждого вакцинированного при выполнении еженедельного плана на 96% и выше и 184 рубля при выполнении плана на 85-95%.