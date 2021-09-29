29 сентября 2021, 15:54
Власти Швеции сняли почти все антиковидные ограничения в стране
В стране полностью отменено ограничение на число участников массовых мероприятий как в помещении, так и на открытом воздухе
Фото: stedmood.ru
Власти Швеции 29 сентября 2021 года сняли практически все антиковидные ограничения.
Шведское агентство TT сообщает, что в стране полностью отменено ограничение на число участников массовых мероприятий как в помещении, так и на открытом воздухе. Для посещения массовых мероприятий предъявлять сертификат о вакцинации теперь не потребуется.
Кроме того, отменяется дистанция между столиками в ресторанах и отменяется ограничение на число гостей. В ночных клубах отныне разрешается танцевать, что ранее было запрещено из-за коронавируса.
Работодателям власти разрешили возвращать сотрудников с дистанционной работы в офисы.