29 сентября 2021, 14:59
Госдума утилизирует ноутбуки, принтеры и телефоны, которыми пользовались депутаты прежнего созыва
Нижняя палата парламента собирается утилизировать ноутбуки, принтеры, сканеры, диктофоны и телефоны. Общий вес «отходов» составляет 2,9 тонны
Фото: НТВ
Аппарат Госдумы РФ планирует уничтожить около трех тонн офисной техники, которая осталась после депутатов предыдущего созыва.
Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на данные портала госзакупок сообщает, что нижняя палата парламента собирается утилизировать ноутбуки, принтеры, сканеры, диктофоны и телефоны. Общий вес «отходов» составляет 2,9 тонны.
По условиям госконтракта, подрядчик должен погрузить и вывести ненужную электронику из здания Госдумы на Охотном ряду, разобрать оборудование и отделить все комплектующие, содержащие драгоценные, а также цветные и черные металлы. Полученное сырье нужно передать специализированным предприятиям.
Почему работающую технику нельзя оставить для работы депутатов нового созыва, не уточняется.