Член ОНК, который донес на «Медузу», попросил признать инагентом основательницу The Bell
Бывший член московской ОНК Александр Ионов обратился в Генпрокуратуру с заявлением о необходимости признания основательницы издания The Bell Елизаветы Осетинской «иностранным агентом»
Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Ионов обратился в Генпрокуратуру с заявлением о необходимости признания основательницы издания The Bell Елизаветы Осетинской «иностранным агентом».
В беседе с Russia Today Александр Ионов сообщил, что Елизавета Осетинская работала в Школе журналистики Калифорнийского университета в Беркли и получала там зарплату. По его мнению, это является достаточным основанием для признания ее инагентом.
Сама Елизавета Осетинская сообщила «Медузе» (издание включено в реестр инагентов), что действительно работала в Беркли в рамках программы расследовательской журналистики, которую возглавлял журналист и продюсер Лоуэлл Бергман. Журналистка отметила, что данная информация является открытой и она ее не скрывает.
«Я горжусь, что работала в университете, с которым сотрудничают несколько нобелевских лауреатов», — добавила Осетинская.
Напомним, что по доносу Ионова в реестр «иностранных агентов» внесли «Медузу» и «Важные истории».