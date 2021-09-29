29 сентября 2021, 14:37
Дело основателя Group-IB может быть связано с делом осужденного за госизмену сотрудника ФСБ
Уголовное дело в отношении основателя IT-компании Group-IB Ильи Сачкова, которого арестовали по статье «Государственная измена», может быть связано с делом бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова
Фото: eaomedia.ru
Уголовное дело в отношении основателя IT-компании Group-IB Ильи Сачкова, которого арестовали по статье «Государственная измена», может быть связано с делом бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова. Последний уже был осужден за госизмену.
Telegram-канал «112» пишет, что Илью Сачкова обвиняют в передаче секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла ущерб интересам России. Другие подробности дела айтишника пока не сообщаются, так как оно было засекречено.
Сергей Михайлов ранее был осужден за раскрытие ФБР США способов и методов ведения оперативно-разыскной деятельности по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского. По данному делу также был осужден бывший начальник отдела «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.