В Омске 15-летнюю девочку заподозрили в организации взрыва в школе
Правоохранительные органы Омска возбудили уголовное дело в отношении 15-летней местной жительницы, которая вместе со своим 13-летним другом планировала устроить взрыв в школе
Правоохранительные органы Омска возбудили уголовное дело в отношении 15-летней местной жительницы, которая вместе со своим 13-летним другом планировала устроить взрыв в школе.
По версии следствия, девочка-подросток рассказала своему другу о планах взорвать школу, после чего они купили селитру, алюминиевую пудру и сахар, с помощью которых изготовили бомбы. Затем школьники попытались испытать свое детище, однако бомба не взорвалась.
На допросе девочка призналась, что после неудачной попытки испытать самодельную бомбу, других попыток изготовить взрывное устройство она не предпринимала, сообщает Baza.
На девочку оперативники вышли после бойни в Пермском университете. В соцсетях подростка силовики увидели манифест, в котором она раскрывала свои планы.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело о приготовлении к массовому убийству. Дело против 13-летнего подельника девочки заводить не стали из-за его возраста.