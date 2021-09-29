29 сентября 2021, 13:51
Кандидаты в депутаты от КПРФ подали первый иск с требованием отменить результаты ДЭГ
Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов обратился в суд с требованием отменить результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на прошедших выборах в связи с многочисленными нарушениями
Фото: irkutsk-kprf.ru
Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов обратился в суд с требованием отменить результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на прошедших выборах в связи с многочисленными нарушениями и «бессовестной» кражи победы коммунистов.
Это первый иск бывших кандидатов в депутаты от КПРФ, связанный с дистанционным электронным голосованием. В ближайшее время в суд будут поданы еще несколько аналогичных исков.
Первоначально КПРФ планировала подать коллективный иск с требованием отменить результаты ДЭГ на выборах в Госдуму, однако накануне обращения в суд полиция заблокировала юристов в партии в общественной приемной вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. В итоге было решено подавать иски по отдельности.