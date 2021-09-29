Депутаты Мосгордумы от КПРФ покинули заседание парламента в знак протеста
Столичные депутаты обратились к руководителю ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с требованием немедленно прекратить преследования коммунистов и компартии, а также снять осаду московского горкома КПРФ
Депутаты фракции КПРФ в Мосгордуме покинули сегодняшнее заседание в знак протеста против преследования представителей партии.
Столичные депутаты обратились к руководителю ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с требованием немедленно прекратить преследования коммунистов и компартии, снять осаду московского горкома КПРФ, приемной вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, а также освободить всех задержанных и активистов, сообщает Znak.com.
Глава фракции Николая Зубрилин также заявил, что партия выступает против проведения заседаний Мосгордумы в дистанционном формате, поскольку для этого нет никаких оснований.
Напомним, что партия КПРФ официально отказалась признавать итоги дистанционного электронного голосования в Москве и провела несколько акций протеста, после чего полиция задержала несколько коммунистов. Кроме того, 28 сентября силовики заблокировали приемную Ивана Мельникова, где находятся документы для подачи судебного иска с требованием отменить результаты электронного голосования в Госдуму РФ.