29 сентября 2021, 11:22
Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали по обвинению в госизмене
Основателя одной из ведущих в России компании по кибербезопасности Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца. Бизнесмена подозревают в государственной измене
Фото: 78.rodina.news
Основателя одной из ведущих в России компании по кибербезопасности Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца. Бизнесмена подозревают в государственной измене.
Решение об аресте главы Group-IB принял утром 29 сентября Лефортовский райсуд Москвы.
В ночь на среду в московском офисе Group-IB прошли обыски и выемка документов. После обысков на связь перестал выходить совладелец компании Дмитрий Волков.
Group-IB является одной из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Компания сотрудничает с Интерполом, ОБСЕ, Европолом, а также российскими силовыми структурами. При этом Иван Сачков является действующим членом экспертных комитетов Госдумы РФ, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности.