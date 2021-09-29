Расследование об отравлении Алексея Навального получило премию «Эмми»
Расследование по факту отравления оппозиционера Алексея Навального боевым ядом «Новичок» стало лауреатом престижной американской телевизионной премии «Эмми»
Расследование по факту отравления оппозиционера Алексея Навального боевым ядом «Новичок» стало лауреатом престижной американской телевизионной премии «Эмми».
Резонансное расследование об организации покушения на политика сотрудниками ФСБ России, которое проводилось совместно журналистами нескольких СМИ, получило «Эмми» в номинации «Репортаж-расследование в новостной программе», сообщает «Медуза» (издание включено в реестр инагентов).
Расследованием занимались журналисты CNN, The Insider (включено в реестр инагентов), Bellingcat и Der Spiegel. Они установили личности отравителей Алексея Навального с помощью сопоставления данных биллинга сотовых телефонов с офлайновыми базами данных.
Напомним, что российские правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовное дело по факту отравления Алексея Навального «в связи с отсутствием состава преступления».