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Общество
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29 сентября 2021, 10:48

Роскомнадзор пригрозил Google блокировкой из-за удаления YouTube-каналов RT

Роскомнадзор направил обращение в корпорацию Google с требованием восстановить удаленные каналы на YouTube немецкой редакции Russia Today (RT)

Роскомнадзор пригрозил Google блокировкой из-за удаления YouTube-каналов RT
Фото: D-Russia

Роскомнадзор направил обращение в корпорацию Google с требованием восстановить удаленные каналы на YouTube немецкой редакции Russia Today (RT). Если видеохостинг откажется выполнить данное требование, то видеохостинг будет заблокирован на территории России.

«В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа», — говорится в предупреждении РКН, которое цитирует «Интерфакс».

В надзорном ведомстве также заявили, что администрация YouTube якобы нарушает ключевые принципы свободного распространения информации.

Ранее РКН уже пригрозил Google штрафом в размере миллиона рублей, если YouTube-каналы Russia Today не будут восстановлены.

В самом YouTube объяснили блокировку каналов Russia Today тем, что они занимались распространением ложной информации о коронавирусной инфекции. Каналы были удалены без возможности восстановления.

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