Власти Бразилии оштрафуют Apple за продажу iPhone без зарядного устройства
Бразильский регулятор по защите прав потребителей Procon-SP пригрозил компании крупным штрафом за продажу смартфонов без зарядного устройства в комплекте
Власти Бразилии начали новое расследование в отношении американской корпорации Apple по факту нарушения прав потребителей.
Бразильский регулятор по защите прав потребителей Procon-SP пригрозил компании крупным штрафом за продажу смартфонов без зарядного устройства в комплекте. Напомним, что выпущенный осенью 2020 года iPhone 12 стал продаваться без зарядки. В Apple тогда объяснили это заботой об экологии. По данным компании, уменьшение коробки для iPhone, а также отсутствие в комплекте наушников и зарядки в значительной мере сократить выброс углекислого газа в атмосферу.
В Бразилии считают, что отсутствие дополнительных аксессуаров в комплекте со смартфоном нарушает права потребителей. В марте 2021 года Apple уже оштрафовали за это на 10,5 млн реалов, или почти 1,9 млн долларов.
Теперь регулятор может выписать американской компании новый штраф, так как она не прислушалась к рекомендациям ведомства. Кроме того, в июне суд обязал Apple прислать бесплатное зарядное устройство владелице iPhone из Бразилии.