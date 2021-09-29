29 сентября 2021, 08:18
В московском офисе одной из ведущих компаний по кибербезопасности прошли обыски
Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, по которому ранее был задержан основатель и гендиректор компании Илья Сачков
Фото: my.sk.ru
В московском офисе компании Group-IB, которая специализируюется на кибербезопасности, с ночи проходят обыски.
По данным RTVi, следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, по которому ранее был задержан основатель и гендиректор компании Илья Сачков. По предварительным данным, силовики провели выемку документов из офиса.
При этом в пресс-службе московской штаб-квартиры Group-IB по России и СНГ заявили, что у них пока нет информации о том, с чем могут быть связаны обыски.
Отметим, что Group-IB является одной из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Компания сотрудничает с Интерполом, ОБСЕ, Европолом, а также российскими силовыми структурами.