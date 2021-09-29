Соавтора иска КАРФ об отмене итогов ДЭГ на выборах в Госдуму оставили на ночь в полиции
Сотрудники московской полиции оставили на ночь в отделении одного из авторов судебного иска КПРФ об отмене результатом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму РФ
Сотрудники московской полиции оставили на ночь в отделении одного из авторов судебного иска КПРФ об отмене результатом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму РФ.
Советника по правовым вопросам московского горкома КПРФ Мухамеда Биджева оставили на ночь в ОВД Замоскворечье и составили против него протокол по факту организации несанкционированного мероприятия. Теперь Биджеву грозит наказание в виде административного ареста на срок до 10 суток.
Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме и член предвыборного штаба горкома КПРФ Никита Попов сообщил Znak.com, что Мухамед Биджев вместе с главой юридической службы партии Николаем Геращенко, адвокатом ОВД-инфо Михаилом Бирюковым и депутатом Госдумы от КПРФ Юрием Синельщиковым 28 сентября планировали поехать в ОВД, так как ранее Биджеву вручили определение о назначении слушания протокола по делу об организации незаконного мероприятия.
Как только указанные коммунисты вышли из общественной приемной первого зампреда Госдумы Ивана Мельникова, то их задержали полицейские. Приемная также была заблокирована. В КПРФ это связали с тем, что там находились документы для подачи иска в суд об отмене итогов ДЭГ на выборах в Госдуму.