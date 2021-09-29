Личные данные волонтеров Всероссийской переписи населения попали в открытый доступ
В Росстате заявили, что информация об утечке не соответствует действительности. В ведомстве сообщили, что база переписчиков формируется офлайн и находится под «надежной защитой»
В даркнете выставили на продажу данные 68 тысячи волонтеров Всероссийской переписи населения.
«Коммерсант» со ссылкой на экспертов телеграм-канала in4security пишет, что в открытом доступе оказались номера телефонов и зашифрованные коды, которые присваиваются пользователям и используются для проверки данных и идентификации. Персональные данные волонтеров утекли с сайта strana2000.ru.
Эксперты провели проверку, которая подтвердила подлинность личных данных.
Между тем, в Росстате заявили, что информация об утечке не соответствует действительности. В ведомстве сообщили, что база переписчиков формируется офлайн и находится под «надежной защитой». Кроме того, волонтерами зарегистрировались 50 тысяч человек, поэтому информация об утечке данных 68 тысяч человек не относится к переписи населения.