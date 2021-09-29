29 сентября 2021, 03:13
Роскомнадзор пригрозил Google крупным штрафом за блокировку YouTube-каналов RT
Роскомнадзор пригрозил компании Google штрафом в размере миллиона рублей за блокировку двух каналов на YouTube немецкой редакции пропагандистского телеканала Russia Today
Фото: kaspersky.ru
Роскомнадзор пригрозил компании Google штрафом в размере миллиона рублей за блокировку двух каналов на YouTube немецкой редакции пропагандистского телеканала Russia Today.
В пресс-службе РКН заявили агентству ТАСС, что за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей.
Если Google и дальше будет игнорировать требование разблокировать каналы RT, то размер штрафа вырастет до 3 млн рублей.
В Google объяснили блокировку YouTube-каналов RT тем, что они распространяли ложную информацию о коронавирусной инфекции.