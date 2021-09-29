29 сентября 2021, 02:43
Власти Чувашии и Курской области ужесточили антиковидные ограничения
Глава региона Олег Николаев подписал указ, который приостанавливают проведение в регионе массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Проводить нельзя культурные, развлекательные, спортивные, рекламные и другие мероприятия.
Фото: borshmedia.ru
Власти Чувашии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вновь ввели ряд антиковидных ограничений.
Глава региона Олег Николаев подписал указ, который приостанавливают проведение в регионе массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Проводить нельзя культурные, развлекательные, спортивные, рекламные и другие мероприятия.
Также запрещаются мероприятия в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, аттракционах, сообщает РИА Новости.
Антиковидные ограничения также ужесточили власти Курской области. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.