29 сентября 2021, 02:04
В порту Темрюк Краснодарского края произошел разлив нефти
«Снова разлив нефтепродуктов в порту. Это становится похоже на закономерность», - заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Чиновница заверила, что виновники происшествия обязательно будут наказаны
Фото: gazprom-transservice.ru
В Краснодарском крае в порту Темрюк произошел разлив нефтепродуктов. Утечка произошла с судна «Леди Лейла».
«Снова разлив нефтепродуктов в порту. Это становится похоже на закономерность», - заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Чиновница заверила, что виновники происшествия обязательно будут наказаны.
Напомним, что 7 августа в районе порта Новороссийска произошел залповый выброс нефти по время ее закачки на танкер Minerva Symphony. В результате происшествия в акваторию Черного моря вылилось 80 кв. км нефти.